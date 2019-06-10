Себастьян Феттель: "Я не хотел выходить на церемонию"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что он не хотел выходить на церемонию награждения после "Гран-при Канады". Гонщик финишировал первым, однако был оштрафован на пять секунд за блокировку Льюиса Хэмилтона ("Мерседес"). Феттель в итоге занял второе место.

– Я не хотел выходить на церемонию, – цитирует Феттеля Motorsport Week.

– Я разозлился и расстроился. Думаю, все это понимают. Но я должен был выйти, чтобы проявить уважение к Хэмилтону и Леклеру. Но я не хотел там быть. Хотел лишь быстрее уйти. Но нужно было быть там.