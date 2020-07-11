Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Себастьян Феттель выступит с заявлением в четверг

11 июля 2020, 14:59

Бывший пилот «Формулы-1», сейчас — эксперт Sky Sports Мартин Брандл сообщил, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель планирует выступить с заявлением перед следующим этапом «Формулы-1», который пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.

— В следующий четверг в Венгрии я буду брать интервью у Себа, он попросил меня об этом, — цитирует The Sports Rush Брандла. — Когда я спросил, о чем будет разговор, он сказал, что позаботится об этом. Он сказал: «Догадайся сам, я в последнее время выражаюсь достаточно ясно».

Контракт Феттеля с «Феррари» действует до конца 2020 года, соглашение не будет продлено. Четырехкратный чемпион мира может как объявить о продолжении в другой команде, так и об уходе из «Королевских гонок».

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир