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Себастьян Феттель: «Возраст — не проблема. Мне 33, у меня впереди еще много лет карьеры»

15:28
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями насчет своего будущего в гонках. После сезона-2020 «Формулы-1» немец станет свободным агентом.

— Очень взволнован по поводу своего будущего, — приводит слова немца GPBlog со ссылкой на интервью Мартину Брандлу. — Когда одна дверь закрывается, открывается другая, и я честно все еще не знаю, куда она приведет. Я могу остаться в «Формуле-1» или продолжить карьеру в другой серии, а, может, и сделаю паузу на определенный период. В любом случае, мой возраст — не проблема. Мне 33, впереди еще много лет карьеры. Я люблю соревноваться и побеждать. Я в «Формуле-1» не просто ради участия или заработка денег.

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