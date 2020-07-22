Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями насчет своего будущего в гонках. После сезона-2020 «Формулы-1» немец станет свободным агентом.

— Очень взволнован по поводу своего будущего, — приводит слова немца GPBlog со ссылкой на интервью Мартину Брандлу. — Когда одна дверь закрывается, открывается другая, и я честно все еще не знаю, куда она приведет. Я могу остаться в «Формуле-1» или продолжить карьеру в другой серии, а, может, и сделаю паузу на определенный период. В любом случае, мой возраст — не проблема. Мне 33, впереди еще много лет карьеры. Я люблю соревноваться и побеждать. Я в «Формуле-1» не просто ради участия или заработка денег.