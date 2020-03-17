Себастьян Феттель: «В какой-то момент деньги перестают быть главной целью»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что не знает, готов ли он покинуть топ-команду ради борьбы в середине пелотона с хорошей зарплатой. Ранее появились слухи, что немец может уйти из «Феррари» в «Рено» или «Макларен».

— Я не знаю, не могу сказать, — цитирует Motorsport Феттеля. — Все зависит от ситуации. Если ты оказался 15-м после того, как всю жизнь боролся за 18-е место, может показаться, что это лучшее в жизни. Когда ты борешься за первую пятерку, а начинал с борьбы за десятку, это очень круто. Но когда ты десять лет провел в первой пятерке, а потом становишься 15-м, чувства совсем иные. Посмотрите на Райкконена. Сейчас он не может бороться за победы. Но думаю, что он очень хотел бы этого, если бы была возможность. Не думаю, что нужно притворяться. Каждый хочет побеждать, если ему удавалось это в прошлом. Иначе ты не получишь удовлетворения. Моя цель неизменна — победить с «Феррари». Миссия не изменилась. В какой-то момент деньги перестают быть самой важной вещью. Но всегда есть желание получать удовольствие от работы. Если вас мотивируют деньги, боритесь за них. Многие спортсмены прогрессируют благодаря этому. Но порой наступает предел.