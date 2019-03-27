Себастьян Феттель: "В Бахрейне очень специфическая трасса"

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель поделился ожиданиями от "Гран-при Бахрейна". Соревнования пройдут с 29 по 31 марта.

- Трасса в Бахрейне очень специфическая – она не прощает малейших ошибок в плане времени круга, – цитирует Феттеля Autosport. – Поэтому здесь нужно быть очень осмотрительным в отношении обгонов – стараться ждать ошибки соперника впереди и только потом его атаковать. Идеальные точки для обгонов – это первый и 14-й повороты после длинных прямых.

К тому же, здесь часто каждый следующий круг не похож на предыдущий, и это может играть большую роль, особенно в квалификации. На этой трассе достаточно на пару сантиметров сойти с идеальной траектории, как колеса тут же начинают прокручиваться, и драгоценные десятые доли секунды улетают. Конфигурация трассы здесь не самая сложная, но бывает, что в пятницу возникают трудности из-за нанесенного ветром песка.

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