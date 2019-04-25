Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает, что у него есть шансы завоевать еще один чемпионский титул.

- Некоторые называют предстоящую гонку важной для "Феррари". Но после Баку будет ещё много гонок. Надеюсь, в конце сезона мы скажем: это поворотный момент. Но сейчас меня это мало волнует. Мы перед каждым Гран-при настраиваемся только на победу, – цитирует Феттеля Autosport. – У нас быстрая машина. Как только мы соберем все воедино, дадим бой соперникам. Я уверен, что мне по силам снова стать чемпионом мира.

Себастьян Феттель - четырехкратный чемпион мира в составе "Ред Булла".

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