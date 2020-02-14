Себастьян Феттель: «У нас с Леклером равные условия в «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что статус обоих гонщиков команды является одинаковым.

— Не думаю, что мой статус понизился или повысился после 2019 года, — цитирует Marca Феттеля. — В прошлом сезоне все было так же, мы были на одинаковых машинах, у нас были равные возможности. Никогда не сомневался в этом в прошлом году, думаю, мой партнер по «Феррари» Шарль Леклер тоже не имел сомнений на этот счет. Мы были полностью равны в 2019 году, так же будет и в 2020-м.

В сезоне-2019 Шарль Леклер занял 4-е место в личном зачете пилотов с 264 очками, опередив в дебютном сезоне в качестве пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. Немец занял 5-ю строчку, набрав 240 очков. Первая гонка сезона-2020 состоится 15 марта в Австралии.