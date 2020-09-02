Себастьян Феттель: «У меня нет никаких обид. Я всю жизнь мечтал выступать за «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что не жалеет о переходе в итальянскую команду. После сезона-2020 Феттель покинет коллектив и станет свободным агентом.

— Не склонен поддаваться ностальгии, стараюсь смотреть вперед, — цитирует Motorsport Феттеля. — Тем не менее, мне определенно хотелось бы добиться большего в «Феррари», но нужно двигаться дальше. До конца этого сезона мы будем стараться добиться максимума. Как я уже говорил, у меня нет никаких обид или сожалений, по впечатлениям, в команде все чувствуют то же самое. Я — фанат «Феррари» и всегда мечтал выступать за эту команду. Я рад, что смог воплотить мечту в жизнь, но теперь смотрю в будущее, что бы оно ни принесло.