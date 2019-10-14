Себастьян Феттель: «У меня не было фальстарта, имела место заминка»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, почему он проиграл старт гонки на «Гран-при Японии» Валлтери Боттасу из «Мерседеса».

- Нет, у меня не было фальстарта, — цитирует Феттеля Motorsport. — Со стороны могло быть похоже, но нет. Имела место заминка на старте: машина поехала, а потом почти сразу замедлилась, и разгон по сути пришлось начинать заново. Это была моя ошибка.

У нас было много вариантов стратегии: план А, Б, В — и вплоть до плана К. Да ладно, я шучу. На самом деле было два варианта: один или два пит-стопа. И решение нужно было принять достаточно быстро. В итоге мы поняли, что в конце отрезка отставание от Mercedes начинает увеличиваться — и поэтому вариант с двумя пит-стопами выглядел единственным возможным.