Себастьян Феттель рассказал, чем планирует заняться после ухода из «Формулы-1»

Пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель рассказал, чем планирует заняться после ухода из «Королевских гонок».

— К счастью, у меня есть возможность попробовать себя в различных обстоятельствах, — цитирует Motorsport-Total Феттеля. — У меня есть пара идей, но я еще не решил, что именно воплощу в жизнь. Может, буду выступать в другой гоночной серии, или же поработаю в мире автоспорта в другом качестве. В общем, я найду для себя новый вызов.

Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году.