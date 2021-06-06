Себастьян Феттель признан лучшим гонщиком «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признан лучшим гонщиком по итогам «Гран-при Азербайджана».

Спортсмен набрал наибольшее количество голосов болельщиков, которые выбирали лучшего гонщика дня на официальном сайте «Формулы-1».

Немец занял 2-е место в гонке. Для Феттеля этот подиум стал первым в качестве пилота «Астон Мартин».