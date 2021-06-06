Себастьян Феттель признан лучшим гонщиком «Гран-при Азербайджана»
6 июня 2021, 17:59
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признан лучшим гонщиком по итогам «Гран-при Азербайджана».
Спортсмен набрал наибольшее количество голосов болельщиков, которые выбирали лучшего гонщика дня на официальном сайте «Формулы-1».
S E B#AzerbaijanGP ?? #F1DriverOfTheDay pic.twitter.com/C0H8lHfs5p— Formula 1 (@F1) June 6, 2021
Немец занял 2-е место в гонке. Для Феттеля этот подиум стал первым в качестве пилота «Астон Мартин».
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