Себастьян Феттель: «При нормальных обстоятельствах мы не можем рассчитывать на места выше шестого»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от Гран-при Австрии, где он занял 10-ю позицию.

— Мне было очень тяжело держать машину на трассе сегодня, — приводит слова Феттеля Motorsport-Total. — Это была очень сложная гонка, не знаю почему. Машиной было очень сложно управлять. по ходу всего уик-энда мы меняли настройки переднего крыла, чтобы добиться устойчивости задней оси.

Мы не преуспели. Это определенно не та машина, которая была у меня в пятницу. Я не знаю почему, мы должны посмотреть, что с этим делать. Мы пытались найти что-то вчера, но казалось, все хорошо. Сегодня, я считаю, было продолжение и подтверждение того, что направление было неправильным.

Сейчас мы не можем иметь шансы на борьбу впереди. Я думаю, что сегодняшняя гонка была очень хаотичной. Но при нормальных обстоятельствах, я думаю, мы не можем рассчитывать на места выше шестого. В любом случае много работы.

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