Себастьян Феттель: "Поставлю нынешнему сезону оценку пять из десяти"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что недоволен первой частью сезона. Он поставил оценку пять из десяти.

– Поставлю пока пять по десятибалльной шкале, – цитирует GPToday Феттеля. – Я недоволен первой половиной. Мы многое перепробовали, но ни разу не выиграли. Конечно, хочется добиться большего. Мне кажется, во второй половине мы можем выступить гораздо лучше. На последней гонке в Венгрии мы пробовали экспериментировать. Потому что не имело большого значения, буду я третьим или четвертым. Для команды это равноценна. Общая картина на сегодняшний день такова, что мы просто недостаточно быстры, чтобы бороться с "Мерседесом".