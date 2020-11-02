Себастьян Феттель: «Плохой пит-стоп стоил нам шанса набрать очки»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что помешало ему побороться за очки на «Гран-при Эмилии-Романьи». Немецкий гонщик занял 12-е место.

«На первом круге у меня была жесткая борьба с Кевином Магнуссеном, я плохо вышел из шестого поворота, и затем в шпильке Tosa он не оставил мне места, — цитирует Феттеля Autosport. — Я не мог повернуть, но в то же время не хотел в него врезаться. В результате контакт произошел. Его развернуло, а у меня отлетела торцевая пластина переднего антикрыла.

Хотя я потерял часть крыла, машина вела себя нормально. На самом деле в этот раз гонка прошла нормально, но плохой пит-стоп стоил нам шанса набрать очки".

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал четвертым.