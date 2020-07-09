Себастьян Феттель: «Перейду в «Ред Булл», если меня позовут»
9 июля 2020, 19:27
Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в «Ред Булл».
«Мое появление на Servus TV никак не связано с моими планами будущее, — цитирует Феттеля Autosport. — Но, безусловно, «Ред Булл» — это весьма привлекательный вариант. У них конкурентоспособная машина. Так что, да, если меня позовут в эту команду, я соглашусь».
Ранее появилась информация, что Феттель вернется в «Ред Булл» в 2021 году, а Даниил Квят из-за этого потеряет место в «Альфа Таури». Затем советник «Ред Булла» Хельмут Марко опроверг эту информацию.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/63341-sebastyan-fettel-ya-pereydu-v-red-bull-esli-menya-pozovut
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