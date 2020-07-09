Себастьян Феттель: «Перейду в «Ред Булл», если меня позовут»

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в «Ред Булл».

«Мое появление на Servus TV никак не связано с моими планами будущее, — цитирует Феттеля Autosport. — Но, безусловно, «Ред Булл» — это весьма привлекательный вариант. У них конкурентоспособная машина. Так что, да, если меня позовут в эту команду, я соглашусь».

Ранее появилась информация, что Феттель вернется в «Ред Булл» в 2021 году, а Даниил Квят из-за этого потеряет место в «Альфа Таури». Затем советник «Ред Булла» Хельмут Марко опроверг эту информацию.