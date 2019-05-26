Себастьян Феттель: "Передние шины вообще не работали"

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель - о квалификации "Гран-при Монако". Он занял четвертое место, а лучшим стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

- Мы не смогли вывести шины в нужный диапазон, и из-за этого поведение машины было не оптимальным, – цитирует Феттеля Autosport. – Передние шины вообще не работали. Нужно копать глубже, хотя мы и так усердно пытаемся понять, что происходит с машиной. Иногда что-то получается: сегодня утром Шарль Леклер был очень быстр, да и те несколько кругов, что я успел пройти, были неплохими. Но после обеда все поменялось.

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