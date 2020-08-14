Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о замене шасси на его болиде и поделился мнением о своих неудачных выступлениях на последних этапах «Формулы-1».

— Не жду каких-то чудес, — цитирует Sky Sports Феттеля. — Последние два этапа были для нас сложными. В гонках я обычно выгляжу лучше, но в первой гонке мы застряли в трафике, во второй также оказались в плотной группе и, очевидно, мой разворот на первом круге пошел совсем не на пользу ситуации. Факт в том, что в квалификациях я не мог делать то, что делает мой партнер по команде, Шарль Леклер, несмотря на массу попыток и замену комплекта резины на свежую. Это немного неприятно, но ничего не поделать. Я должен стараться показать лучший результат.