Себастьян Феттель: «Не собираюсь просто так пропускать Леклера на трассе, мы продолжим сражаться»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о предстоящем сезоне «Формулы-1».

— Сложно утверждать по поводу результатов в этом сезоне, поскольку пока неясно, насколько команда будет конкурентоспособной, — цитирует RaceFans Феттеля. — Не думаю, что мой уход по окончании этого сезона что-то поменяет в плане помощи пилотов друг другу. С другой стороны, каждый сражается сам за себя, так что я не собираюсь просто так пропускать Леклера. Мы боролись друг с другом ранее и продолжим это делать. С момента, как я пришел в команду, мы вместе старались претендовать на чемпионство. Мы не выиграли титул, так что можно сказать, что я не справился, мы не справились. У нас была цель, но она пока не достигнута. Впереди еще один сезон. Учитывая, что он получится странным, невозможно точно сказать, чего стоит от нас ожидать, но и списывать со счетов нас слишком рано.

Сезон-2020 в «Формуле-1» стартует с «Гран-при Австрии», который пройдет с 3 по 5 июля.