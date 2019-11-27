Себастьян Феттель: «Не намерен завершать карьеру в обозримом будущем»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о завершении карьеры. В ближайшее время он не планирует этого делать.

- Я еще не думал об уходе всерьез и не намерен завершать карьеру в обозримом будущем, — цитирует Феттеля Motorsport со ссылкой на ORF. — Я получаю много удовольствия от гонок. Если ты достаточно хорош, значит ты еще не слишком стар. Так же, как если ты достаточно хорош, то ты не слишком молод.

Мне не нравится идея закончить с чем-то настолько важным в моей жизни, и не иметь плана на будущее. Сейчас у меня много идей, некоторые, конечно, связаны с гонками. Там я мог бы разобраться очень быстро. Но есть и вещи, которые меня давно интересуют, а после ухода из на них появится больше времени.

Уходить надо, когда ты чувствуешь, что пора, тебе комфортно с этим решением, ты понял, что с тебя хватит. Для меня ясно, что если я уйду, то уже не вернусь.