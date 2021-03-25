Феттель назвал болид в честь девушки Джеймса Бонда

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель назвал новый болид AMR21 «Ханни Райдер», в честь девушки Джеймса Бонда, сообщает Speedweek.

Ханни Райдер — девушка Джеймса Бонда из фильма «Доктор Ноу» 1962 года. Ее считаю первой девушкой британского шпиона.

Четырехкратный победитель «Формулы-1» Феттель традиционно дает женские имена каждому болиду перед началом сезона. Ранее гонщик называл машины именами «Ева», «Маргарита», «Джина» и «Глория». В прошлом сезоне у болида было имя «Лючилла».

В сезоне-2021 Феттель будет выступать за «Астон Мартин», который раньше назывался «Рейсинг Пойнт». Ранее гонщик пять лет выступал за «Феррари».

Новый сезон «Формулы-1» начнется с 26 по 28 марта в Бахрейне.