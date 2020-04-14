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Себастьян Феттель: «Наша с Леклером борьба в личном зачете неважна. Главное — прогресс «Феррари»

11:39

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что в ближайшее время он не намерен сосредотачиваться на борьбе с партнером по команде Шарлем Леклером в личном зачете.

— Сейчас не так существенно, обгоню ли я Леклера в чемпионате на 5 очков, или же он меня, — цитирует Autosport.com Феттеля. — Важно, чтобы мы развивались в правильном направлении, как команда. Очевидно, что прошлый сезон стал для нас шагом назад. На то были свои причины, важно исключить их и добиться прогресса. В ближайшем будущем наша с Леклером борьба в личном зачете будет не так важна. Мне все равно, главное — убедиться, что «Феррари» вернется на вершину.

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