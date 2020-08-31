Себастьян Феттель: «Надеюсь, проблемы связаны с особенностями трассы»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал неудачу на «Гран-при Бельгии». Он занял 13-е место, а его партнер по команде Шарль Леклер стал 14-м.
«Надеюсь, проблемы связаны с особенностями трассы, — цитирует Феттеля Autosport. — Мы можем извлечь полезный урок из прошедших этапов. Впереди дважды важных «Гран-при», на которых нам следует сосредоточиться. Машина такая, какая есть. Надо сохранять оптимизм и концентрироваться на позитивных моментах, даже если их не так много. Я многое перепробовал, чтобы решить эти проблемы, но скорости все равно не хватало. Мы не умеем творить чудеса. Надо сохранять спокойствие и не расстраиваться, потому что расстройство ничего не даст».
Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/64513-sebastyan-fettel-nadeyus-problemy-svyazany-s-osobennostyami-trassy