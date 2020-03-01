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Себастьян Феттель: «Мы не оставили сильного впечатления на тестах, но я не волнуюсь»

09:47
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не впечатлен результатами команды на предсезонных тестах в Барселоне. По его словам, это вовсе не означает, что команда проведет плохо стартовую часть сезона.

— Никто из топ-команд не пытается сделать что-то необычное, — цитирует Crash Феттеля. — Команды все моделируют по мелочам, работают по-разному с шинами. Большая часть работы проделывается не на виду. Так что трудно сейчас оценивать, какие будут результаты в Австралии. Мы не оставили сильного впечатления, но я не волнуюсь. Не сейчас определяется сила команд.

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