Себастьян Феттель: «Мне оставалось только сдерживать Хэмилтона для Леклера»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не видит ничего плохого в командной тактике. Немец во время гонки «Гран-при Бельгии» по приказу из боксов пропустил на первое место партнера по команде Шарля Леклера, который выиграл «Гран-при».

— Это была непростая гонка, на старте мне удалось хорошо побороться с Хэмилтоном, — цитирует F1i Феттеля. — Но потом возникли проблемы с шинами, и пришлось останавливаться раньше, чем планировалось. Сначала сохранял темп, а потом он снова испортился. С первого круга было ясно, что я не смогу нормально бороться. Поэтому все, что я мог сделать, это помогать команде. Я пытался сделать так, чтобы Хэмилтон терял время, а Леклер получил зазор. Это помогло. Рад за команду. А за свой результат, конечно, нет. У меня не было гоночного темпа. Мы должны понять, почему на моей машине так изнашивались шины. Проанализируем ситуацию.