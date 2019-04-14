Себастьян Феттель: "Мерседес" был на другой планете"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель остался доволен третьим местом в гонке "Гран-при Китая". Немец проиграл только двум пилотам "Мерседеса".

– Приятно оказаться на подиуме, – цитирует F1i Феттеля. – Мы старались изо всех сил держаться за "Мерседесом", но он был слишком быстр с самого старта. Была небольшая борьба с Ферстаппеном. Это увлекательно. Хотя мы хотели бы состязаться с "Мерседесом". Он был на другой планете. Хочется быть немного быстрее. Результат логичный, я думаю. Жаль, что Леклеру не удалось догнать Ферстаппена. Нам нужно серьезно поработать перед следующей гонкой.