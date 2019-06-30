Себастьян Феттель: "Машина сломалась, мы просто не могли завести ее и вывести на трассу"

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель - о квалификации "Гран-при Австрии". Он пропустил финальный сегмент из-за технических проблем и в гонке будет стартовать девятым.

- Да, машина сломалась, мы просто не могли завести ее и вывести на трассу, из-за чего потеряли часть второго сегмента и весь третий, – цитирует Феттеля Autosport. – Мы быстро приняли решение о замене проблемной детали, но это оказалось не так просто – пришлось снимать кожух двигателя. Парни сделали все, что могли, но все равно не успели. Конечно, это обидно, но бывают моменты, когда ты ничего не можешь сделать. Я никого не виню в случившемся. Нам нужно просто понять, что произошло, и сделать все, чтобы это не повторилось.

Гонка начнется в 16.10 по московскому времени.

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