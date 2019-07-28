Себастьян Феттель: "Казалось, что гонка бесконечная"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель остался доволен вторым местом в гонке "Гран-при Германии". Немец стартовал с 20-го места.

– Это была длинная гонка, казалось, что бесконечная, – цитирует ВВС Феттеля. – Было весело, было тяжело в таких условиях читать тактику и принимать решения. В первой части гонки на промежуточных шинах у меня возникали проблемы, но мы их решили. Прорыв в конце? Я смог правильно рассчитать моменты обгонов и был достаточно быстр. К тому же оппоненты действовали осторожно, и я мог спокойно использовать DRS.