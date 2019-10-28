Себастьян Феттель: «Из-за Боттаса не мог слишком много думать о Хэмилтоне»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал второй результат на «Гран-при Мексики». Победу одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

— Это была очень напряженная гонка, — приводятся слова немца в Twitter Формулы-1. — У меня за спиной был Валттери Боттас, оказавываший большое давление, поэтому я не мог слишком много думать о Льюисе.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом. Квят — 11-й