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Себастьян Феттель: «Из-за Боттаса не мог слишком много думать о Хэмилтоне»

00:17
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал второй результат на «Гран-при Мексики». Победу одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

— Это была очень напряженная гонка, — приводятся слова немца в Twitter Формулы-1. —  У меня за спиной был Валттери Боттас, оказавываший большое давление, поэтому я не мог слишком много думать о Льюисе.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом. Квят — 11-й

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