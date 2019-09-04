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Себастьян Феттель: «Хотел бы вернуться к 16 гонкам в сезоне»

10:09
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель хочет возвращения к 16 гонкам в сезоне. Нынешний чемпионат состоит из 21 гонки, а в следующем году их будет 22.

— Гонок стало больше, это большая нагрузка на команды, на механиков, — цитирует GPToday Феттеля. — Здесь нужно многое планировать заранее, готовиться. Нагрузки очень велики. Но за этим числом гонок стоят большие деньги. Я не занимаюсь этим, поэтому сказать не могу. «Формула-1» этим зарабатывает. Хотя лично я хотел бы вернуться к 16 гонкам. Я вырос на этом, это хорошее число. У гонщиков тогда появляется больше времени, чтобы заняться чем-то еще.

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