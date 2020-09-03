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Себастьян Феттель: «Гонка в Бельгии научила нас кое-чему — мы поняли, что у «Феррари» нет сильных сторон»

11:28
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о мощности болида в сезоне-2020 и результатах «Гран-при Бельгии».

— «Гран-при Бельгии» стал для нас поучительным, — цитирует GPToday Феттеля. — Мы обнаружили слабые стороны болида «Феррари» и поняли, что сильных сторон у него нет.

По итогам гонки в Бельгии Феттель занял 13-е место, его партнер по команде, Шарль Леклер, финишировал 14-м.

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