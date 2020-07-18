Себастьян Феттель: «Феррари» должно быть легче в Венгрии"

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о результатах двух свободных заездов «Гран-при Венгрии», прошедших в пятницу. Немец занял первое место по итогам второй практики.

— На трассе в Венгрии «Феррари» должно быть полегче, вчерашние сессии свободных заездов прошли хорошо, — приводит GPToday слова Феттеля. — Надеюсь, в субботу нам удастся продолжить в том же духе. Мы провели немного больше кругов, чем остальные, во время второй, дождевой практики, чтобы лучше понять, как изменилась машина по сравнению с прошлым этапом и насколько нам удалось исправить недочеты. Конечно, такое решение имеет последствия, потому что дождевая резина может нам еще пригодиться, но нам также нужна уверенность в машине и эти круги во время практики.