Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Себастьян Феттель : «Фаворит гонки в Австралии — «Мерседес». Для «Феррари» все складывается не очень обнадеживающе»

16:52
Теги:

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель назвал «Мерседес» главным претендентом на победу в «Гран-при Австралии» — первой гонке сезона-2020 в «Формуле-1».

— Хотелось бы, чтобы выиграли мы, но загадывать пока рано, — цитирует Planet F1Феттеля. — Сейчас главный претендент на победу — «Мерседес». Для «Феррари» картина складывается не очень обнадеживающе.

«Гран-при Австралии» пройдет с 13 по 15 марта.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир