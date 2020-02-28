Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель назвал «Мерседес» главным претендентом на победу в «Гран-при Австралии» — первой гонке сезона-2020 в «Формуле-1».

— Хотелось бы, чтобы выиграли мы, но загадывать пока рано, — цитирует Planet F1Феттеля. — Сейчас главный претендент на победу — «Мерседес». Для «Феррари» картина складывается не очень обнадеживающе.

«Гран-при Австралии» пройдет с 13 по 15 марта.