Себастьян Феттель: "Это большой удар"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил разочарование квалификацией "Гран-при Германии". Немец из-за технических проблем не смог показать никакого результата и оказался 20-м.

– Это большой удар, – цитирует F1i Феттеля. – С нетерпением ждал возможности выступить дома. Машина была хорошо готова. Так что очень жаль. Все случилось очень невовремя. Конечно, никто не хотел, чтобы это произошло. Нам нужно понять, что случилось, чтобы этого не повторилось. Придется стартовать последним. Очень разочарован, потому что машина была быстрой.