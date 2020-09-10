Себастьян Феттель: «Для меня увидеть клетчатый флаг в следующей гонке за «Феррари» уже будет шагом вперед»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что его ожидания от «Гран-при Тосканы», который пройдет в ближайшие выходные, невелики.

— Для меня увидеть клетчатый флаг в гонке уже будет шагом вперед, — приводит Speedweek слова Феттеля. — Скорее всего, мы попали в такую тяжелую ситуацию, потому что заслужили этого. Нам трудно, страдаю не только я, а вся команда, а я — всегда часть команды. В последних гонках у нас были проблемы с тем, чтобы заставить болид работать на 100 процентов. Возможно, в Муджелло ситуация немного исправится, но это не значит, что мы будем бороться за подиум. Мои ожидания от гонки очень невысоки.

«Гран-при Тосканы» пройдет с 11 по 13 сентября.