Себастьян Феттель: «Деньги меня не интересуют. Если не найду подходящий вариант, то уйду из «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о своих планах по выбору команды в будущем. Контракт четырехкратного чемпиона «Формулы-1» с итальянской командой действует до конца 2020 года, после этого немец станет свободным агентом.

— Я уже успел многого достичь в «Формуле-1», сейчас моя цель — продолжать двигаться вперед и добиваться большего, — цитирует ORF Феттеля. — Если бы меня беспокоил денежный вопрос, то у меня уже было бы место в какой-нибудь команде на следующий сезон. Я понимаю, что в прошлом добился больших успехов, но при этом понимаю, что мне во многом повезло. Деньги никогда не имели для меня большое значение, сейчас ничего не изменилось. Просто мне нужен вариант, который мне понравится. Если не смогу его найти, значит, наверное, придется честно сказать себе, что, наверное, пора уходить.