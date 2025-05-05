Формула-1
5 мая, 10:04

Сайнс: «Хэмилтон нарушил правила в нашем столкновении на последнем круге»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что Льюис Хэмилтон из «Феррари» действовал против правил при их борьбе на финальном круге «Гран-при Майами».

«Это был последний круг, и я, естественно, пошел в атаку, увидев шанс. Думаю, он отреагировал на мой маневр. Льюиса это застало врасплох, и он начал смещаться влево под торможением — а так делать нельзя, если смотреть строго по регламенту. Правила запрещают менять траекторию при торможении. Но это финальный поворот последнего круга — тут все выкладываются по максимуму», — пояснил Сайнс в комментарии RaceFans.

Судьи классифицировали инцидент как гоночный контакт, не назначив виновного.

Формула-1
Уильямс
Феррари
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
