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Сегодня, 12:31

Сайнс заявил, что гордится выступлением за «Феррари»

Руслан Минаев
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Гонщик Карлос Сайнс прокомментировал выступление в команде «Феррари». В следующем сезоне испанец будет представлять «Уильямс».

«Горжусь этими четырьмя годами. Но, возможно, именно этим последним сезоном я горжусь еще больше. Этот последний год был очень тяжелым в психологическом плане. После новостей в начале года (речь о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари». — Прим. «СЭ») мне было очень сложно сохранять мотивацию, сохранять решительность, продолжать бороться и не позволять себе временами слишком расслабляться. Это был серьезный вызов, на который, как мне кажется, я сумел ответить с достаточной решимостью, достойно завершил сезон, завоевал несколько подиумов, победил в Мексике и помогал команде попробовать реализовать мечту по завоеванию Кубка конструкторов», — цитирует пилота пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

30-летний Сайнс ранее выступал за «Макларен», «Рено» и «Торо Россо».

Формула-1
Уильямс
Феррари
Карлос Сайнс
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