Сайнс о «Мадринге»: «Это будет гибридный трек»

Испанский гонщик «Формулы-1» Карлос Сайнс, выступающий в роли амбассадора «Гран-при Мадрида», поделился впечатлениями о новом треке.

«Коллеги постоянно спрашивают меня о конфигурации, поворотах и особенностях трассы. Я заверил их, что приложу все усилия, чтобы сделать ее динамичной и зрелищной.

Возьмем, например, Баку: там почти нет сложных поворотов, кроме участка в старом городе. Но его характер — в длинных прямых и жестких торможениях, что создает напряженную борьбу. В «Мадринге» мы пошли дальше. Гибридный формат: городской драйв и классика .

Мы совместили лучшее: адреналин городских трасс и техничность постоянных треков. Думаю, гонщики оценят этот микс», — резюмировал пилот «Уильямса» Autosport.

«Гран-при Испании» планируют перенести на новый полугородской трек «Мадринг». Первая гонка на этой трассе должна состояться в сентябре 2026 года.