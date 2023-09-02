Сайнс: «Завтра я сделаю все возможное, чтобы занять первое место в гонке»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о завоевании поула на «Гран-при Италии».

«Невероятно. Это была такая напряженная квалификация. Мы были на пределе возможностей, и на последнем круге я знал, что могу улучшить время, и пошел на риск. У меня забегали мурашки по коже после того, как я пересек финишную черту и увидел толпу. Куда бы мы ни пошли, слышали шум, воодушевление, поддержку — это лучшее чувство, которое может испытыватьспортсмен. Завтра я сделаю все возможное, чтобы занять первое место. Посмотрим, сможем ли мы сразиться с Максом. Обычно на длинной дистанции он быстрее, но я собираюсь приложить все усилия», — приводит Sky Sports слова Сайнса.

В квалификации испанский гонщик всего на 13 тысячных секунды опередил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Третий результат показал еще один представитель «Феррари» Шарль Леклер.

«Гран-при Италии» пройдет в воскресенье, 3 сентября. Начало гонки — в 16.00 по московскому времени.