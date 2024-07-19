Сайнс выиграл первую практику на «Гран-при Венгрии», Ферстаппен — второй

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Венгрии». Он преодолел лучший круг за 1 минуту 18,713 секунды. Всего испанец проехал 26 кругов.

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», его отставание составило 0,276 секунды (20 кругов). Тройку лидеров замкнул еще один гонщик «Скудерии» Шарль Леклер (+0,298; 29 кругов). В топ-6 также вошли Джордж Расселл из «Мерседес» (+0,424; 27), Чжоу Гуаньюй из «Заубера» (+0,467; 23) и представитель «Макларен» Ландо Норрис (+0,498; 25).

13-й этап «Формулы-1» сезона-2024 проходит на автодроме «Хунгароринг». Вторая тренировка состоится позже в пятницу, в 18.00 по московскому времени. Третья практика и квалификация запланированы на субботу, 20 июля, — в 13.30 и 17.00 по мск соответственно. Основная гонка пройдет в воскресенье, 21-го числа, в 16.00.