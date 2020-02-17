Сайнс ведет переговоры о новом контракте с «Маклареном»

Испанский гонщик Карлос Сайнс уже приступил к переговорам с «Маклареном» о новом контракте. 25-летний испанец ранее находился в системе «Ред Булла», а затем перебрался в «Макларен», которому помог занять четвертое место в Кубке конструкторов в прошлом году. Это лучшая позиция «Макларена» с 2012 года.

— Не секрет, что я в «Макларене» всем доволен, — цитирует F1i Сайнса. — Мы уже начали переговоры. Будем работать спокойно, потому что в феврале нет смысла торопиться. Но я не буду скрывать, что мне тут все нравится.