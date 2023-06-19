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Сегодня, 00:18

Сайнс: «В «Феррари» не ошиблись со стратегией на гонку, но наша конкурентоспособность зависит от трассы»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги выступления на «Гран-при Канады».

«Жаль, что вчерашняя квалификация не удалась, потому что, думаю, мы могли бы побороться с «Астон Мартин». Постараемся быть лучше в следующий раз, но, по крайней мере, ощущения от машины сегодня были хорошими. Могу сказать, что мы не ошиблись со стратегией на эту гонку. Мы прогрессируем, но наша конкурентоспособность зависит от трассы. Приезжая сюда, мы знали, что будем сильнее благодаря некоторым особенностям трассы. Посмотрим, как все будет выглядеть в Австрии. По крайней мере здесь мы были на шаг впереди относительно того, что было в Барселоне», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Победителем «Гран-при Канады» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Сайнс финишировал пятым, отстав от своего партнера по «Феррари» Шарля Леклера, который занял четветое место.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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