25 июня, 18:30

Сайнс-старший снялся с выборов на пост президента ФИА

Камила Абдурахманова
корреспондент

62-летний испанский автогонщик, четырехкратный вице-чемпион мира и четырехкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший заявил, что снимает кандидатуру с выборов на пост президента ФИА.

«Привет всем! Хочу публично подтвердить, что я принял окончательное решение не баллотироваться на пост президента ФИА в этом году. В последние месяцы я много работал, чтобы разобраться в ситуации в ФИА, а также в требованиях и сложностях, связанных с этим важным проектом. После тщательного обдумывания я понял, что текущие обстоятельства неидеальны для моей кандидатуры.

Кроме того, я осознал, что выдвижение моей кандидатуры может помешать моей подготовке к «Дакару», чего бы мне не хотелось. Это также могло бы ослабить мою приверженность «Форду» и моей команде. Из-за этих опасений я решил быть реалистом и пока воздержаться от участия в выборах. Хотя я и не участвую в этой гонке, моя страсть к лидерству в мире автоспорта остается неизменной. Я по-прежнему считаю, что организация нуждается в серьезных изменениях, и искренне надеюсь, что они произойдут в ближайшие годы», — заявил Карлос Сайнс-старший.

Формула-1
Карлос Сайнс
