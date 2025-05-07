Сайнс-старший хочет баллотироваться на пост президента ФИА

Карлос Сайнс-старший, известный гонщик и отец пилота «Уильямс» Карлоса Сайнса, думает о том, чтобы баллотироваться на пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает Motorsport.

По данным инсайдеров, несколько влиятельных персон из мира автоспорта предложили экс-чемпиону WRC бросить вызов нынешнему главе ФИА. Сайнс-старший действительно изучает возможность участия в выборах против бен Сулайема, чье президентство сопровождалось рядом спорных моментов.

Выборы президента ФИА должны состояться в конце этого года.