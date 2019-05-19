Сайнс считает, что прогресс двигателя "Рено" очевиден

Пилот команды "Макларен" Карлос Сайнс считает, что двигатель "Рено" в этом году близок по мощности к лидерам чемпионата, несмотря на трудности ранних этапов.

"Прогресс двигателя "Рено" очевиден: в этом году на каждой трассе мы намного ближе к лидерам по чистой мощности, – цитирует испанца Autosport. – Только "Феррари" в квалификационном режиме впереди, причем намного. Я не могу назвать конкретные цифры, так как мотористы не хотели бы их разглашать, но это существенный шаг вперед. Кроме того, силовая установка, которую "Рено" привезла в Испанию, должна быть более надежной, а это являлось нашим слабым местом на предыдущих этапах.

"Макларен" занимает четвертое место в Кубке конструкторов, имея в активе 22 очка.

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