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25 апреля, 14:15

Сайнс разочарован результатами гонки «Гран-при Эмилии-Романьи»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после гонки «Гран-при Эмилии-Романьи».

Сайнс столкнулся с Даниэлем Риккьярдо из «Макларен» на первом круге и застрял в гравии. Он был вынужден закончить гонку досрочно.

«Нам нужно все проанализировать и разобраться в случившемся. Однако мне все равно удалось чисто войти во второй поворот.

Даниэль прижался к поребрику, я оставил ему достаточно места на трассе, однако он, должно быть, просто потерял контроль над передними колесами и в результате врезался в меня. И я снова застрял в гравии. Вряд ли я мог что-то сделать иначе.

Да, для нас это тяжелый момент. Мы хотели провести хорошую гонку перед своими болельщиками, впереди было еще 63 круга, так что когда тебя выбивают из гонки во втором повороте — да, это тяжело», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларен».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12597850/emilia-romagna-grand-prix-live-updates-from-imola-race-as-max-verstappen-starts-on-pole-ahead-of-charles-leclerc
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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