Сайнс рассказал, когда будет вести переговоры о новом контракте с «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что вопрос о его будущем в «Формуле-1» будет решаться после окончания сезона-2023.

«Я предпочитаю начинать сезон, уже зная, где я буду в следующем году, потому что ты не будешь отвлекаться на различные переговоры о новом контракте в моменты, когда нужно полностью сосредоточиться на том, что ты делаешь на трассе и на работе, которую должен выполнять с командой. До конца сезона еще около четырех месяцев, но когда этот чемпионат закончится, я полностью сосредоточусь на вопросе своего будущего. Цель — начать сезон-2024, зная, что контракт на какой-то срок уже подписан», — приводит GP Fans слова Сайнса.

Ранее AutoAction сообщал, что испанский гонщик подписал предварительный контракт с «Ауди». Отмечалось, что Сайнс может стать основным пилотом команды, когда та дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2026.

На данный момент 28-летний автогонщик выступает за «Феррари». Его текущее соглашение с итальянской командой истекает в конце 2024 года.