Сайнс рассказал, доволен ли он вторым местом на «Гран-при Италии»

Пилот команды «Макларен» Карлос Сайнс подвел итоги «Гран-при Италии». Он занял второе место в гонке.

«Я наполовину разочарован вторым местом, — цитирует испанца Motorsport.com. — Мы не могли даже представить, что сможем побороться за победу. Думаю, в нормальной гонке я мог бы стать вторым позади Льюиса. В целом, я этой позицией доволен.

Мы хорошо отыгрались после сейфти-кара. Я чувствовал, что доминирую среди середняков. Суметь прорваться с шестого места на второе и преследовать Пьера (Гасли — Прим. «СЭ») — уже хорошо. Нам надо гордиться скоростью нашей машины».

Победу одержал Пьер Гасли из «Альфа Таури». Третьим стал Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»).