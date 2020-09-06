Сайнс рассказал, доволен ли он вторым местом на «Гран-при Италии»
Пилот команды «Макларен» Карлос Сайнс подвел итоги «Гран-при Италии». Он занял второе место в гонке.
«Я наполовину разочарован вторым местом, — цитирует испанца Motorsport.com. — Мы не могли даже представить, что сможем побороться за победу. Думаю, в нормальной гонке я мог бы стать вторым позади Льюиса. В целом, я этой позицией доволен.
Мы хорошо отыгрались после сейфти-кара. Я чувствовал, что доминирую среди середняков. Суметь прорваться с шестого места на второе и преследовать Пьера (Гасли — Прим. «СЭ») — уже хорошо. Нам надо гордиться скоростью нашей машины».
Победу одержал Пьер Гасли из «Альфа Таури». Третьим стал Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»).
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/sajns-ya-mog-stat-vtorym-i-v-normalnoj-gonke/4869871/?nrt=54