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Сайнс рассказал, что его больше всего впечатлило за полгода в «Феррари»

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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, какой эпизод в первом сезоне за Скудерию пока впечатлил его больше всего.

Гонщик вспомнил, как команда столкнулась с сильным износом шин на «Гран-при Франции» и затем решила проблему в течение нескольких дней, положив начало серии из четырех результативных гонок.

«Провал на Поль-Рикаре был очень резким и неожиданным, и мы решили, что необходимо разобраться с проблемой как можно быстрее, - цитирует Сайнса Autosport. – После этапа мы немедленно вернулись в Маранелло, собрали несколько встреч, провели анализ, а затем три почти полных дня интенсивно работали на симуляторе, чтобы понять, почему возникли такие проблемы.

На меня произвело неизгладимое впечатление то, с какой решимостью и слаженностью вся команда отреагировала на эту проблему и двигалась в одном направлении. Просто увидеть количество теорий и проектов, которые родились в этой огромной организации только ради того, чтобы решить конкретную проблему, для меня было одним из самых потрясающих ощущений в гоночной карьере».

В нынешнем сезоне Сайнс занимает шестое место, имея в активе 83 очка.

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Евгений Петров все материалы автора

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