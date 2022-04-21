Сайнс прокомментировал продление контракта с «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал продление контракта с командой.

«Я очень рад, что подписал новое соглашение с «Феррари». Я всегда говорил, что в «Формуле-1» нет команды лучше, чем эта. Спустя год нашего сотрудничества я могу подтвердить, что «Феррари» уникальна и не сравнится ни с чем.

Я чувствую в себе силы, продление контракта помогает мне чувствовать уверенность в своих силах. С нетерпением хочется сесть в болид, чтобы выступить как можно лучше для «Феррари» и порадовать болельщиков. Наша машина в этом году способна бороться за высокие позиции, что позволяет мне добиваться моих целей на трассе. Хочется одержать свою первую победу», — приводит официальный сайт «Феррари» слова Сайнса.

Сегодня, 21 апреля, «Феррари» объявила о продлении контракта с Сайнсом до конца 2024 года.