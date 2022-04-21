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Сегодня, 11:24

Сайнс прокомментировал продление контракта с «Феррари»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал продление контракта с командой.

«Я очень рад, что подписал новое соглашение с «Феррари». Я всегда говорил, что в «Формуле-1» нет команды лучше, чем эта. Спустя год нашего сотрудничества я могу подтвердить, что «Феррари» уникальна и не сравнится ни с чем.
Я чувствую в себе силы, продление контракта помогает мне чувствовать уверенность в своих силах. С нетерпением хочется сесть в болид, чтобы выступить как можно лучше для «Феррари» и порадовать болельщиков. Наша машина в этом году способна бороться за высокие позиции, что позволяет мне добиваться моих целей на трассе. Хочется одержать свою первую победу», — приводит официальный сайт «Феррари» слова Сайнса.

Сегодня, 21 апреля, «Феррари» объявила о продлении контракта с Сайнсом до конца 2024 года.

Источник: https://www.ferrari.com/en-EN/formula1/articles/scuderia-ferrari-and-carlos-sainz-extend-their-agreement-to-the-end-of-2024
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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